США включили запропоновані Україною ідеї в текст угоди з Німеччиною, - Держдеп
Вашингтон активно консультувався з Києвом при підготовці угоди з Берліном по трубопроводу "Північний потік-2". Він включив запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованого пізніше спільної заяви США і ФРН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепартаменту США.
Вона відкинула твердження ЗМІ про те, що Білий дім чинив тиск на Україну і вимагав не виступати з критикою майбутньої угоди США з ФРН щодо "Північного потоку-2".
"Україна - партнер, і ми не залякуємо своїх партнерів", - сказала вона.
Вашингтон активно взаємодіяв з Києвом "на багатьох рівнях".
"Ми ділилися деталями та ідеями, в тому числі текстом самої заяви", - повідомила вона.
"Ми, як я вже говорила, активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок і її ідеї в цю заяву", - підкреслила ведуча брифінгу.
Вашингтон розраховує чинити таким же чином і в майбутньому в ході виконання угоди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і Німеччина навмисно не стали конкретизувати в угоді щодо "Північного потоку-2", які саме дії Росії приведуть до санкцій.