Прибулі з-за кордону для проходження ЗНО не повинні проходити обсервацію

Тим, хто приїжджає в Україну з-за кордону або окупованих територій, не потрібно проходити обов'язкову обсервацію для складання Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

Про це на брифінгу в суботу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується проведення ЗНО. Особи, які для складання зовнішнього незалежного оцінювання приїжджають в Україну з-за кордону або перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації або самоізоляції, якщо це саме для проходження ЗНО", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні 25 травня розпочалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 9 червня.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної сесії ЗНО - вона пройде з 25 червня по 17 липня.

Також повідомлялося, що на пробне ЗНО будуть допускати тільки в захисних масках.

Раніше заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, як буде проходити тестування цьогоріч.