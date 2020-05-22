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На пробне ЗНО допускатимуть лише в масках

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 13:44
На пробне ЗНО допускатимуть лише в масках
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Пробне ЗНО відбудеться 15 та 17 червня

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року. Учасники мають мати при собі маски або респіратори.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, посилаючись на наказ Українського центру оцінювання якості освіти.

Як повідомляється, оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:

  • оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);
  • запрошення-перепустки;
  • засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня - 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.

РБК-Україна писало, що вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Дати з урахуванням прогнозів щодо розвитку епідеміологічної ситуації були перенесені..

Автор: Анастасия Рокитна

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