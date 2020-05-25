В Україні почалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО триватиме до 9 червня
В Україні 25 травня розпочалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Реєстрація триватиме до 9 червня.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Повідомляється, що зареєструватися на додаткові сесії ЗНО можуть ті, хто не зміг пройти реєстрацію під час основного періоду і проживають на території, де встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.
Також реєстрацію зможуть пройти учасники АТО і жителі окупованого Донбасу і Криму, а також ув'язнені та учні, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, проте не змогли зареєструватися у основний період за поважними причин.
"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - говоритсяв повідомленні
Також УЦОЯО на своєму сайті приводить список необхідних реєстраційних документів. Розклад додаткової сесії ЗНО:
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення основної сесії ЗНО - вона пройде з 25 червня по 17 липня.
Також повідомлялося, що на пробне ЗНО будуть допускати тільки в захисних масках.
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Автор: Іван Петров