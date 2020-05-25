В Україні почалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО

Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО триватиме до 9 червня

В Україні 25 травня розпочалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Реєстрація триватиме до 9 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Повідомляється, що зареєструватися на додаткові сесії ЗНО можуть ті, хто не зміг пройти реєстрацію під час основного періоду і проживають на території, де встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

Також реєстрацію зможуть пройти учасники АТО і жителі окупованого Донбасу і Криму, а також ув'язнені та учні, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, проте не змогли зареєструватися у основний період за поважними причин.

"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - говоритсяв повідомленні

Також УЦОЯО на своєму сайті приводить список необхідних реєстраційних документів. Розклад додаткової сесії ЗНО:

24 липня - фізика;

28 липня - математика;

29 липня - іспанська мова;

30 липня - французька мова;

31 липня - німецька мова;

3 серпня - англійська мова;

4 серпня - українська мова і література;

5 серпня - біологія;

6 серпня - історія України;

7 серпня - географія;

10 серпня - хімія.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення основної сесії ЗНО - вона пройде з 25 червня по 17 липня.

Також повідомлялося, що на пробне ЗНО будуть допускати тільки в захисних масках.

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Автор: Іван Петров