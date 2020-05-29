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ЗНО-2020: як буде проходити тестування

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 08:51
ЗНО-2020: як буде проходити тестування
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Максимальна допустима температура тіла, з якою пускатимуть на тестування, - це 37,2 градуси

У 2020 році для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вдвічі збільшили термін допуску в пункт пропуску. В ході тестування абітурієнти будуть в масках, але їх можна зняти і замінити.

Про це розповіла заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі "Сніданку з 1+1".

За її словами, раніше в абітурієнтів було приблизно 30-35 хвилин для того, щоб пройти всі процедури на пункті пропуску, а тепер година.

Нововведення - кожному учаснику ЗНО у пропуску буде вказаний малий часовий проміжок, коли варто заходити в пункт тестування. Всіх учасників поділять на невеликі групи і вони будуть заходити в свій час, розповіла Тетяна Вакуленко.

Коли буде проходити тестування, то абітурієнти повинні бути в масках, які також можна зняти і замінити.. Також під час проходження тестування можна пити воду. В УЦОЯО радять також мати при собі індивідуальні санітайзери, а також сухі серветки.

Максимальна допустима температура тіла, з якої пускати на тестування, - це 37,2 градуса.

Додамо, ЗНО-2020 в Україні буде проходити з 25 червня по 17 липня. До 4 червня 2020 року на інформаційних сторінках розміщено запрошення-перепустки для учнів. Пробне ЗНО планують провести 15-17 червня.

ЗНО-2020: як буде проходити тестування

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня - 11 серпня. Результати учасники отримають 14 серпня.

Нагадаємо, 25 травня в Україні почалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО.

Зазначимо, на пробне ЗНО будуть допускати тільки в захисних масках.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ВНОтестирование
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