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МОН затвердило дати проведення ЗНО-2020

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 20:11
МОН затвердило дати проведення ЗНО-2020
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня

Міністерство освіти і науки України оприлюднило дати проведення основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Таким чином, тестування пройдуть з:

  • математиці - 25 червня;
  • української мови та літератури - 30 червня;
  • з фізики - 2 липня;
  • з іспанської, німецької, французької мов - 6 липня;
  • з англійської мови - 7 липня;
  • з історії України - 9 липня;
  • з біології - 13 липня;
  • з географії - 15 липня;
  • з хімії - 17 липня.

При цьому наголошується, що до 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити свої інформаційні сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.

Крім того, додаткова сесія ЗНО заплановано на 23 липня - 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.

У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня - 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.

Нагадаємо, раніше МОЗ України запропонував умови для проведення ЗНО в поточному році. Так, планується допускати учасників ЗНО після проведення температурного скринінгу і за умови надягання маски.

Крім того, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України МіносвітиВНО
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