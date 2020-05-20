МОН затвердило дати проведення ЗНО-2020

Основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня
Міністерство освіти і науки України оприлюднило дати проведення основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня.
Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.
Таким чином, тестування пройдуть з:
При цьому наголошується, що до 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити свої інформаційні сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.
Крім того, додаткова сесія ЗНО заплановано на 23 липня - 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.
У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня - 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.
Нагадаємо, раніше МОЗ України запропонував умови для проведення ЗНО в поточному році. Так, планується допускати учасників ЗНО після проведення температурного скринінгу і за умови надягання маски.
Крім того, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.
Автор: Валерія Мрачковська