Абитуриенты из Крыма и ОРДЛО не будут проходить обсервацию для сдачи ВНО

Фото: приглашение на ВНО (УНИАН)

Основная сессия пройдет с 25 июня по 16 июля

Тем, кто приезжает в Украину из-за границы или оккупированных территорий, не нужно проходить обязательную обсервацию для сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО). Основная сессия пройдет с 25 июня по 16 июля.

Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, почти 2 тысячи абитуриентов из аннексированного Крыма и ОРДЛО поступили в украинские вузы в 2019 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". В этом году 91 учебное заведение готово принять выпускников из оккупированных территорий по упрощенной процедуре.

"Что касается проведения ВНО. Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения из временно оккупированных территорий, теперь не должны находится на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине 25 мая началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, которая продлится до 9 июня.

Как писало РБК-Украина, Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения основной сессии ВНО - она пройдет с 25 июня по 17 июля.

Также сообщалось, что на пробное ВНО будут допускать только в защитных масках.

Ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, как будет проходить тестирование в этом году.

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Автор: Максим Зайченко