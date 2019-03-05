Рахувати голоси виборців має тільки незалежна ЦВК, - Йованович

Фото: Марі Йованович (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посол США наполягає на вільних і справедливих виборах в Україні

Українські вибори 2019 мають бути вільними та справедливими, а Центральна виборча комісія - незалежною.Про це заявила надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент РБК-Україна.

Посол наголосила, що під час президентських та парламентських виборів пріоритетом повинне залишатися забезпечення того, щоб українські вибори були вільними та справедливими.

"Дуже важливо, щоб воля українського народу поважалась незважаючи на результати", - сказала Йованович.

Вона також додала, що ЦВК має працювати як незалежний орган.

"Що це означає на практиці. Тільки незалежна ЦВК має рахувати голоси. Спостерігачам від громадянського суспільства не потрібно заважати. Також потрібно забезпечити, щоб титушки або інші збройні групи не заважали людям проявити свою волю. Потрібно також, щоб кампанії, які намагаються фальсифікувати результати виборів - щоб їх розслідували", - додала вона.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК), станом на 5 березня 2019 року, зареєструвала 418 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах.

Раніше повідомлялося, що ЦВК під час засідання 4 березня внесла зміни до Кошторису видатків ЦВК та збільшила видатки на вибори-2019 на 6,7 млн гривень.