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ЦВК знову збільшила бюджет на вибори-2019

Новини » Вибори 2019    04.03.2019 - 19:54
ЦВК знову збільшила бюджет на вибори-2019
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Видатки збільшили ще на майже на 7 млн гривень

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 4 березня внесла зміни до Кошторису видатків ЦВК та збільшила видатки на вибори-2019 на 6,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Як зазначається, Комісія внесла зміни до Кошторису, затвердженого постановою ЦВК від 3 січня 2019 року № 6 (зі змінами, внесеними постановою ЦВК від 11 лютого 2019 року № 284), виклавши його у новій редакції. 

"Після внесених змін сума видатків Комісії збільшилась на  6 млн 74 тис. 671 гривню і складає 282 млн 53 тис. 202 гривні", - йдеться в повідомленні. 

Також Комісія внесла зміни до розподілу коштів держбюджету України, виділених на підготовку та проведення президентських виборів, затвердженого постановою ЦВК від 11 лютого 2019 року № 285, перерозподіливши  6 млн 74 тис. 671 гривню з резерву коштів на видатки ЦВК. 

Нагадаємо, 11 лютого ЦВК збільшила видатки на президентські вибори на 9 млн 947 тис. 723 гривні, після чого вони становили 275 млн 978 тис. 531 гривню.

РБК-Україна писало, що 27 лютого ЦВК затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень

 

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