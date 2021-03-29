У Щасті проведуть антитерористичні навчання. Жителів просять мати при собі документи

"30-31 березня у м. Щастя, в рамках проведення операції Об’єднаних сил, за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам", - сказано у повідомленні.

Вказано, що тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України закликає місцевих жителів з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.



"Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо). У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергової служби", - зазначають у прес-центрі ООС.