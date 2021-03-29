В Счастье проведут антитеррористические учения. Жителей просят иметь при себе документы

В районе проведения Операции объединенных сил в Счастье проведут антитеррористические учения. Они состоятся 30-31 марта.

"30-31 марта в г. Счастье, в рамках проведения операции Объединенных сил при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам", - говорится в сообщении.

Указано, что тренировки проведут в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины призывает местных жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурной службы", - отмечают в пресс-центре ООС.