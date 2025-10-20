ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Оренбурге снова пожар на газоперерабатывающем заводе

Россия, Понедельник 20 октября 2025 17:53
UA EN RU
В Оренбурге снова пожар на газоперерабатывающем заводе Иллюстративное фото: МЧС РФ отрицает пожар на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 20 октября, на Оренбургском газоперерабатывающем заводе снова произошел пожар. О нем рассказали местные жители, в то время как региональное МЧС все отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

Об огне на территории завода сообщили местные жители, после чего Astra проанализировала кадры с места происшествия. Геолокация подтвердила, что на них действительно изображен газоперерабатывающий завод.

В то же время в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что пожара на заводе якобы нет.

Что известно о газоперерабатывающем заводе в Оренбурге

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших стратегических объектов газовой инфраструктуры РФ. Он специализируется на промышленной подготовке и переработке природного газа.

Кроме того, на базе предприятия работает гелиевое производство, обеспечивающее часть потребностей страны-агрессора в стратегическом ресурсе.

Проектная мощность завода составляет до 45 миллиардов кубометров газа в год. Первичные поставки осуществляются из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является одним из крупнейших в Европе.

Оренбургский газоперерабатывающий завод интегрирован в международный проект KazRosGaz (Россия и Казахстан), который перерабатывает газ с казахстанского месторождения Карачаганак.

Работа предприятия значительно осложняется европейскими санкциями, в частности в части экспорта LPG (пропана и бутана), что влияет на поставки на международные рынки.

Напомним, в ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, вызвав возгорание цеха.

Отметим, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в ночь на 19 октября. В связи с этим завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Оренбург Пожар
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов