Корректировал удары россиян в двух областях: СБУ задержала 16-летнего студента

Работники СБУ задержали 16-летнего студента, который работал на российскую военную разведку и корректировал воздушные атаки по Полтавской и Днепропетровской областях. Подростка взяли под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, несовершеннолетнего завербовали представители спецслужб РФ, пообещав ему денежное вознаграждение за сотрудничество. Его основными задачами были сбор и передача координат украинских военных объектов, аэродрома, а также попытки выявить места производства компонентов для беспилотников.

Куратор из России поручал студенту выезжать в соседние области, фиксировать расположение стратегически важных объектов и отправлять фото и данные. Для этого тот использовал свой мобильный телефон.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и изъяли устройство с доказательствами сотрудничества с врагом. Сейчас парню сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), и он находится под стражей.

Фото: СБУ задержала 16-летнего студента по подозрению в корректировке вражеских ударов по Украине (ssu.gov.ua)