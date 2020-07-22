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СБУ звинуватила посадовців "Укрзалізниці" у контрабанді з РФ та розкраданні 50 млн гривень

Київ, Середа 22 липня 2020 13:55
СБУ звинуватила посадовців "Укрзалізниці" у контрабанді з РФ та розкраданні 50 млн гривень
Фото: Укрзалізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Спецслужба проводить обшуки в офісах "Укрзалізниці" у п’яти областях

Служба безпеки України звинувачує посадовців АТ "Укрзалізниця" у проведенні протягом 2018-2019 років тендерів, на яких перемагали визначені фірми. Крім того, компанія отримувала контрабандні товари з Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як зазначається в повідомленні, компанії постачали "Укрзалізниці" запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів становила близько 200 млн гривень.

"При цьому, шляхом масштабних фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігурантами провадження із використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності близько 50 млн гривень переведено у готівку та привласнено", - стверджують у СБУ.

За даними прес-центру, співробітники СБУ проводять у п’яти областях 27 обшуків у структурних підрозділах "Укрзалізниці", виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів справи.

В офісі компанії-постачальника спецслужбовці вилучили 65 тисяч доларів, понад 2 млн гривень, печатки низки комерційних структур, розповіли в прес-центрі.

"Триває досудове слідство у кримінальному провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України та Державна фіскальна служба 21 провели обшуки на об'єктах АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, у Києві пройшли масові обшуки через схеми на будівництві Подільського мосту.

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