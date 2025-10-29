ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца, который сливал данные о ВСУ

Украина, Среда 29 октября 2025 14:00
UA EN RU
СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца, который сливал данные о ВСУ Иллюстративное фото: СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца, который сливал данные о ВСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве иностранца, который сотрудничал с российской ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как сообщили в ведомстве, задержанный - бывший военный инструктор из одной из европейских стран, завербованный российскими спецслужбами.

По данным следствия, мужчина прибыл в Украину в начале 2024 года, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных бойцов. Однако впоследствии прекратил эту деятельность и начал искать "легкие заработки", предлагая свои услуги в прокремлевских интернет-группах.

Фото: СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца (t.me/SBUkr)

Так он вышел на контакт с представителем ФСБ, который после вербовки начал давать ему шпионские задания.

В частности, агент передавал врагу информацию об украинских учебных центрах и иностранных инструкторах, а также получил инструкцию по созданию самодельного взрывного устройства. Кроме того, ему передали координаты тайника, где хранился пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила злоумышленника, задокументировала его деятельность и задержала в столице.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о размещении украинских военных формирований в военное время.

Иностранец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

СБУ разоблачает агентов РФ

Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. Работница государственного банка была задержана в Одессе, она передавала персональные данные клиентов-военнослужащих Сил обороны.

А вот в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине