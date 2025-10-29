СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца, который сливал данные о ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве иностранца, который сотрудничал с российской ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как сообщили в ведомстве, задержанный - бывший военный инструктор из одной из европейских стран, завербованный российскими спецслужбами.

По данным следствия, мужчина прибыл в Украину в начале 2024 года, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных бойцов. Однако впоследствии прекратил эту деятельность и начал искать "легкие заработки", предлагая свои услуги в прокремлевских интернет-группах.

Фото: СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца (t.me/SBUkr)

Так он вышел на контакт с представителем ФСБ, который после вербовки начал давать ему шпионские задания.

В частности, агент передавал врагу информацию об украинских учебных центрах и иностранных инструкторах, а также получил инструкцию по созданию самодельного взрывного устройства. Кроме того, ему передали координаты тайника, где хранился пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила злоумышленника, задокументировала его деятельность и задержала в столице.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о размещении украинских военных формирований в военное время.

Иностранец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.