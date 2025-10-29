СБУ затримала завербованого ФСБ іноземця, який зливав дані про ЗСУ

Служба безпеки України викрила у Києві іноземця, який співпрацював із російською ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як повідомили у відомстві, затриманий - колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн, завербований російськими спецслужбами.

За даними слідства, чоловік прибув до України на початку 2024 року, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих бійців. Однак згодом припинив цю діяльність і почав шукати "легкі заробітки", пропонуючи свої послуги у прокремлівських інтернет-групах.

Фото: СБУ затримала завербованого ФСБ іноземця (t.me/SBUkr)

Так він вийшов на контакт із представником ФСБ, який після вербування почав давати йому шпигунські завдання.

Зокрема, агент передавав ворогу інформацію про українські навчальні центри та іноземних інструкторів, а також отримав інструкцію зі створення саморобного вибухового пристрою. Крім того, йому передали координати схрону, де зберігався пістолет із двома спорядженими магазинами.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила зловмисника, задокументувала його діяльність і затримала у столиці.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про розміщення українських військових формувань у воєнний час.

Іноземець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.