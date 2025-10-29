СБУ затримала завербованого ФСБ іноземця, який зливав дані про ЗСУ
Служба безпеки України викрила у Києві іноземця, який співпрацював із російською ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як повідомили у відомстві, затриманий - колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн, завербований російськими спецслужбами.
За даними слідства, чоловік прибув до України на початку 2024 року, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих бійців. Однак згодом припинив цю діяльність і почав шукати "легкі заробітки", пропонуючи свої послуги у прокремлівських інтернет-групах.
Так він вийшов на контакт із представником ФСБ, який після вербування почав давати йому шпигунські завдання.
Зокрема, агент передавав ворогу інформацію про українські навчальні центри та іноземних інструкторів, а також отримав інструкцію зі створення саморобного вибухового пристрою. Крім того, йому передали координати схрону, де зберігався пістолет із двома спорядженими магазинами.
Контррозвідка СБУ своєчасно викрила зловмисника, задокументувала його діяльність і затримала у столиці.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про розміщення українських військових формувань у воєнний час.
Іноземець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.
СБУ викриває агентів РФ
Раніше ми писали про те, що СБУ викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору. Працівницю державного банку було затримано в Одесі, вона передавала персональні дані клієнтів-військовослужбовців Сил оборони.
А ось у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.