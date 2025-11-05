СБУ задержала наркозависимого агента ФСБ: корректировал удары по Краматорску

Предателем оказался 32-летний житель прифронтового города, ранее судимый и наркозависимый, который в пророссийских Telegram-каналах публично призывал захватить Краматорск.

После получения инструкций от представителей ФСБ мужчина отслеживал расположение запасных командных пунктов, блокпостов и маршрутов движения колонн Сил обороны. Собранные координаты он ежедневно передавал своему куратору через мессенджер. Во время обыска у злоумышленника изъяли телефон с доказательствами его сотрудничества с российской спецслужбой.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.