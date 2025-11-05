СБУ затримала наркозалежного агента ФСБ: коригував удари по Краматорську

Зрадником виявився 32-річний житель прифронтового міста, раніше судимий і наркозалежний, який у проросійських Telegram-каналах публічно закликав захопити Краматорськ.

Після отримання інструкцій від представників ФСБ чоловік відстежував розташування запасних командних пунктів, блокпостів та маршрутів руху колон Сил оборони. Зібрані координати він щоденно передавав своєму куратору через месенджер. Під час обшуку у зловмисника вилучили телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.