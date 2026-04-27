Двое работников СБУ требовали взятку у бизнесмена, их взяли на "горячем"

20:30 27.04.2026 Пн
Деньги требовали за закрытие уголовного дела против предпринимателя и его фирмы
Двое работников СБУ требовали взятку у бизнесмена, их взяли на "горячем" Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчиненного на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, чиновники действовали через посредника - адвоката. Они требовали у предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании виновности и прекращение уголовного преследования его компании.

Фигурантов задержали "на горячем" во время получения второго транша взятки в размере 55 тысяч долларов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Коррупция в СБУ

Ранее в Ровенской области правоохранители разоблачили еще одну коррупционную схему с участием должностных лиц СБУ. Двух заместителей начальников областных управлений подозревают в вымогательстве 620 тысяч долларов у представителя янтарного бизнеса за закрытие уголовного производства.

Фигурантов задержали во время передачи части взятки - более 270 тысяч долларов. Им инкриминируют получение неправомерной выгоды, что предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
