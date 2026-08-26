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СБУ задержала экс-нардепа, который организовал схему для "уклонистов"

14:10 26.08.2026 Ср
2 мин
Для реализации сделки фигурант привлек собственные связи в медучреждениях
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
СБУ задержала экс-нардепа, который организовал схему для "уклонистов" Фото: сотрудники СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
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СБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата, организовавшего коррупционную схему для "уклонистов". За 10 тысяч долларов он помогал получать фейковую инвалидность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о Подберезняке Вадиме Ивановиче.

Для реализации сделки экс-нардеп привлек свои связи в медицинских учреждениях Николаевской области. Процесс оформления проходил в несколько этапов:

  • уклонявшихся фиктивно регистрировали на "стационарное лечение" в кардиологические или неврологические отделения;
  • после "выписки" лицам выдавали официальные заключения об установлении 3-й группы инвалидности;
  • полученные документы давали основания для избежания призыва и свободного выезда за границу.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность и задержали экс-политика вместе с посредником непосредственно при получении второго транша средств за пакет документов.

Фото: задержание фигурантов преступной схемы (СБУ)

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных медработников.

Напомним, недавно в Харькове правоохранители разоблачили схему оформления фейковой инвалидности военнообязанным. За несколько тысяч долларов им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации.

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