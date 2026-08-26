СБУ затримала екснардепа, який організував схему для "ухилянтів"

СБУ і Нацполіція затримали колишнього народного депутата, який організував корупційну схему для "ухилянтів". За 10 тисяч доларів він допомагав отримувати фейкову інвалідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах розповіли, що йдеться про Підберезняка Вадима Івановича.

Для реалізації оборудки екснардеп залучив власні зв’язки у медичних закладах Миколаївської області. Процес оформлення проходив у кілька етапів:

ухилянтів фіктивно реєстрували на "стаціонарне лікування" до кардіологічних чи неврологічних відділень;

після "виписки" особам видавали офіційні висновки про встановлення 3-ї групи інвалідності;

отримані документи давали підстави для уникнення призову та вільного виїзду за кордон.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали експолітика разом із посередником безпосередньо під час отримання другого траншу коштів за пакет документів.

Фото: затримання фігурантів злочинної схеми (СБУ)

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних медпрацівників.