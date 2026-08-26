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СБУ затримала екснардепа, який організував схему для "ухилянтів"

14:10 26.08.2026 Ср
2 хв
Для реалізації оборудки фігурант залучив власні зв’язки у медзакладах
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
СБУ затримала екснардепа, який організував схему для "ухилянтів" Фото: співробітники СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
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СБУ і Нацполіція затримали колишнього народного депутата, який організував корупційну схему для "ухилянтів". За 10 тисяч доларів він допомагав отримувати фейкову інвалідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах розповіли, що йдеться про Підберезняка Вадима Івановича.

Для реалізації оборудки екснардеп залучив власні зв’язки у медичних закладах Миколаївської області. Процес оформлення проходив у кілька етапів:

  • ухилянтів фіктивно реєстрували на "стаціонарне лікування" до кардіологічних чи неврологічних відділень;
  • після "виписки" особам видавали офіційні висновки про встановлення 3-ї групи інвалідності;
  • отримані документи давали підстави для уникнення призову та вільного виїзду за кордон.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали експолітика разом із посередником безпосередньо під час отримання другого траншу коштів за пакет документів.

Фото: затримання фігурантів злочинної схеми (СБУ)

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних медпрацівників.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові правоохоронці викрили схему оформлення фейкової інвалідності військовозобов’язаним. За кілька тисяч доларів їм допомагали отримати документи, що давали право на відстрочку від мобілізації.

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