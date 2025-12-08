ua en ru
СБУ запускает масштабный набор гражданских в "Альфу": как подать заявку

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 15:42
UA EN RU
СБУ запускает масштабный набор гражданских в "Альфу": как подать заявку Иллюстративное фото: СБУ запускает масштабный набор гражданских в "Альфу" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Специальное подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины открыло новый этап рекрутинга и впервые в широком формате приглашает в свои ряды гражданских специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В "Альфе" отмечают: идеальных кандидатов не ищут - важны решительность, инициативность и готовность действовать. Именно эти черты, по словам бойцов подразделения, формируют характер "Альфы".

Тем, кто пройдет отбор, обещают лучшую подготовку, современную экипировку, работу в профессиональной команде и командиров, которые сочетают требовательность с человечностью.

Кандидатам предлагают заполнить анкету онлайн. Для получения дополнительной информации работает короткий номер 4444 и сайт подразделения - alfa.ssu.gov.ua.

Заполняй анкету: bit.ly/alfa_recruit

"С тебя - характер, с нас - все остальное! Становись одним из нас, - призвали в спецподразделении.

Ранее сообщалось, что Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о масштабном наборе в СБС и выложил в сеть 15 000 вакансий. Длина интернет-страницы с этим списком составила 640 метров.

