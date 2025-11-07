Мадяр оригинально призвал присоединяться к Силам беспилотных систем: "Хватит бегать – летай!"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале командующего СБС.

"Мы ищем не только "рексов". Нам нужны и ботаны: головастые, и рукастые. И не обязательно, чтобы два в одном. Ищем и тех, кто не держал никогда автомата, только "мышку", - написал Мадяр у себя в телеграмм-канале.

Силы беспилотных систем ищут тех, кто будет воевать, не отрываясь от монитора или планшета. Нужны те, кто с помощью дронов будет на расстоянии "упорно давить хробачню", рассказал командующий.

"Ну то есть с огнем в глазах и ненавистью к врагу. Такие же классные, как наши побратимы и посестры в этом видео, которые уже присоединились к СБС. Хватит бегать от армии. Летай! Присоединяйся к Силам Беспилотных Систем! Ты будешь служить там, где выберешь, и тем, кем выберешь лично", - призвал он.

Кроме того, Мадяр заявил, что в течение первой недели с открытия нового набора СБС уже получили почти 5 тысяч заявок.

"4954 заявки к вступлению в СБС получено в течение первой недели. По одной заявке каждые 2 минуты с момента старта. Без розовых очков. Полтора года назад, при наборе тогда еще до 414 отдельного полка "Птахи Мадяра" показатель желающих составлял 50 человек на место, и мы набирали всего несколько сотен человек. Теперь речь по 15 000+ в интересах целого рода войск - 12 подразделений Сил беспилотных систем. Времена изменились, а война продолжается", - написал командующий СБС.

Напомним, недавно Мадяр заявил о расширении СБС до 5% от количества Сил обороны и безопасности Украины и объявил масштабный набор рекрутов: 12 подразделений открыли более 15 тысяч вакансий, половина которых - специальности по мирной жизни.

На сегодняшний день СБС составляют лишь 2% от войска, однако каждая третья уничтожена враждебная цель - на их счету.

Ознакомиться с вакансиями и присоединиться к СБС можно по ссылке. Или оставить заявку по телефону: 0 800 207 332.