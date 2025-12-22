СБУ предотвратила теракт в центре Львова: задержан агент ФСБ со взрывчаткой

Злоумышленника задержали при попытке добраться до места преступления с самодельным взрывным устройством. Во время обысков у него изъяли взрывчатку и средства связи, которыми он координировался с куратором из России.

Как сообщили в СБУ, теракт планировался в июле 2025 года и был направлен против украинских правоохранителей. Самодельное взрывное устройство планировалось использовать вблизи административного здания силовых структур.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеский замысел и агент был задержан еще до того, как он успел добраться до Львова.

По данным следствия, задание ФСБ выполнял 41-летний житель города Пустомыты на Львовщине. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.

После освобождения из мест лишения свободы мужчина искал "легкие заработки" через Телеграмм-каналы. Именно там его и завербовали российские спецслужбы. В обмен на обещание быстрого вознаграждения он согласился выполнить задание по подготовке теракта.

Следствие установило, что сначала агент прибыл в Хмельницкий. Там, по координатам от российского куратора, он нашел схрон и достал из него самодельное взрывное устройство. После этого мужчина на такси отправился к местному автовокзалу, откуда планировал поехать рейсовым автобусом во Львов.

Дальнейшие инструкции он должен был получить уже на месте. Однако сотрудники СБУ задержали его во время посадки в автобус. У задержанного изъяли взрывчатку и мобильный телефон, через который он контактировал с представителем ФСБ.

Фигуранту сообщили о подозрении по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей.

В случае доказательства вины в суде агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители также установили личность куратора из России и задокументировали его преступную деятельность.

Оперативные и следственные действия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.