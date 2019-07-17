СБУ підсумувала результати розслідування катастрофи МН17

Докази по підозрюваним у катастрофі МН17 передаються Нідерландам
Головне слідче управління Служби безпеки України за 5 років слідства по справі збиття літака рейсу МН17 передало ряд доказів Міжнародній слідчій групі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У прес-службі зазначають, що на даний час слідством встановлено:
"Наразі матеріали кримінального провадження щодо вказаних підозрюваних осіб відповідно до вимог діючого кримінально-процесуального законодавства передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їх подальшого кримінального переслідування", - додали у прес-службі.
РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.
В червні Міжнародна слідча комісія (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркин, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР"" - громадянин України Леонід Харченко. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна зробить все можливе для розшуку Харченка.