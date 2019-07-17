СБУ підсумувала результати розслідування катастрофи МН17

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Докази по підозрюваним у катастрофі МН17 передаються Нідерландам

Головне слідче управління Служби безпеки України за 5 років слідства по справі збиття літака рейсу МН17 передало ряд доказів Міжнародній слідчій групі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У прес-службі зазначають, що на даний час слідством встановлено:

точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка (СВУ) зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "БУК" була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України;

час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку "Боїнг 777-200 9M-MRD" та місце старту даної ракети;

час та маршрут, за яким СВУ ЗРК "БУК" була вивезена до Російської Федерації;

більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки БУК-м з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака.

"Наразі матеріали кримінального провадження щодо вказаних підозрюваних осіб відповідно до вимог діючого кримінально-процесуального законодавства передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їх подальшого кримінального переслідування", - додали у прес-службі.

РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

В червні Міжнародна слідча комісія (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркин, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР"" - громадянин України Леонід Харченко. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна зробить все можливе для розшуку Харченка.