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У Києві затримали шахраїв, які вимагали хабар від імені Офісу президента

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 08:58
У Києві затримали шахраїв, які вимагали хабар від імені Офісу президента
Фото: затримані зловмисники (facebook.com Андрій Богдан)

Зловмисники вимагали 570 тисяч доларів за вирішення питання

Співробітники Військової прокуратури разом зі Службою безпеки України затримали 2 осіб, які від імені команди президента Володимира Зеленського вимагали хабарі за нібито допомогу в призначенні на посаду. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, група шахраїв, яка могла складатися з 4 осіб, під виглядом співробітників Офісу Зеленського вимагали 570 тисяч доларів у колишнього співробітника "Укрспецекспорту" за нібито допомогу у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі".

"Місяць розводили людину, він відчув, що шахраї, звернувся з заявою до СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником голови офісу, інший керівником департаменту", - розповів Богдан.

Також керівник ОП зазначив, що двоє учасників злочинної групи були затримані. Правоохоронці затримали зловмисників в районі вулиці Шовковичної у Києві.

У Києві затримали шахраїв, які вимагали хабар від імені Офісу президента

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали одного з керівників районних відділів Знам'янської прокуратури Кіровоградської області, який отримав хабар за закриття кримінальної справи. Прокурор отримав 2 тисячі доларів за закриття кримінальної справи за зберігання накротиків. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області на хабарі затримали військового комісара. Комісар отримав 1 тис. доларів за допомогу в уникненні призову на строкову службу.

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