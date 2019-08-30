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У Києві затримали прокурора на хабарі за закриття справи

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 17:30
У Києві затримали прокурора на хабарі за закриття справи
Фото: затримання прокурора на хабарі (dbr.gov.ua)

Прокурор вимагав гроші за закриття кримінальної справи

У Києві затримали одного з керівників районних відділів Знам'янської прокуратури Кіровоградської області, який отримав хабар за закриття кримінальної справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що прокурор отримав 2 тис. дол за закриття кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків.

"За попередньою інформацією прокурор вимагав та одержав від громадянки 2 тис. дол США. За гроші міліціонер обіцяв закрити кримінальне провадження за фактом зберігання наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання прокурора на хабарі (dbr.gov.ua)

За фактом порушення ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням такої вигоди) чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області на хабарі затримали військового комісара. Воєнком отримав 1 тис. дол за допомогу, щоб уникнути призову на строкову службу.

Також повідомлялося, що в Києві затримали співробітницю міграційної служби. Чиновниця мала посприяти у прискоренні видачі закордонних паспортів. За це жінка отримала 300 доларів хабара.

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