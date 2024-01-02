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СБУ заблокировала веб-камеры, которые снимали работу систем ПВО в Киеве

Вторник 02 января 2024 16:49
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СБУ заблокировала веб-камеры, которые снимали работу систем ПВО в Киеве Фото: СБУ заблокировала веб-камеры, которые снимали работу систем ПВО в Киеве (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники службы безопасности Украины заблокировали работу нескольких веб-камер в Киеве. Их взломали спецслужбы РФ и наблюдали за работой систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

"Служба безопасности по "горячим следам" установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки РФ 2 января", - отмечают правоохранители.

Они уточнили, что речь идет о двух веб-камерах, которые были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице.

Одно из устройств находилось на балконе многоэтажного дома и использовалось местным ОСББ за контролем над придомовой территорией.

Но в результате взлома враг получил удаленное управление над камерой. Спецслужбы РФ изменили угол обзора и присоединили ее к стриминговой платформе в YouTube.

Еще одно устройство было заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители дома использовали его для наблюдения за паркингом. А враг с ее помощью наблюдал за объектами критической инфраструктуры.

"По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву", - подчеркивают в СБУ.

Всего с начала полномасштабной войны специалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые враг мог использовать для ударов по Украине.

Напомним, ранее СБУ призвала украинцев выключить камеры наблюдения, поскольку они помогают россиянам наносить удары по Украине.

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