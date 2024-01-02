СБУ заблокировала веб-камеры, которые снимали работу систем ПВО в Киеве
Сотрудники службы безопасности Украины заблокировали работу нескольких веб-камер в Киеве. Их взломали спецслужбы РФ и наблюдали за работой систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.
"Служба безопасности по "горячим следам" установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки РФ 2 января", - отмечают правоохранители.
Они уточнили, что речь идет о двух веб-камерах, которые были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице.
Одно из устройств находилось на балконе многоэтажного дома и использовалось местным ОСББ за контролем над придомовой территорией.
Но в результате взлома враг получил удаленное управление над камерой. Спецслужбы РФ изменили угол обзора и присоединили ее к стриминговой платформе в YouTube.
Еще одно устройство было заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители дома использовали его для наблюдения за паркингом. А враг с ее помощью наблюдал за объектами критической инфраструктуры.
"По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву", - подчеркивают в СБУ.
Всего с начала полномасштабной войны специалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые враг мог использовать для ударов по Украине.
Напомним, ранее СБУ призвала украинцев выключить камеры наблюдения, поскольку они помогают россиянам наносить удары по Украине.
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