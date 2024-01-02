ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ заблокувала веб-камери, які знімали роботу систем ППО у Києві

Вівторок 02 січня 2024 16:49
UA EN RU
СБУ заблокувала веб-камери, які знімали роботу систем ППО у Києві Фото: СБУ заблокувала веб-камери, які знімали роботу систем ППО у Києві (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Іван Носальський

Співробітники служби безпеки України заблокували роботу кількох веб-камер у Києві. Їх зламали спецслужби РФ та спостерігали за роботою систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Telegram.

"Служба безпеки по "гарячих слідах" встановила адреси та демонтувала веб-камери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня", - зазначають правоохоронці.

Вони уточнили, що йдеться про дві веб-камери, які зламали російські спецслужби, щоб шпигувати за Силами оборони в столиці.

Один з пристроїв знаходився на балконі багатоповерхового будинку і використовувався місцевим ОСББ за контролем над прибудинковою територією.

Але внаслідок злому ворог отримав віддалене керування над камерою. Спецслужби РФ змінили кут огляду та приєднали її до стрімінгової платформи у YouTube.

Ще один пристрій було заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці будинку використовували його для спостереження за паркінгом. А ворог з її допомогою спостерігав за об'єктами критичної інфраструктури.

"За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки та коригування ударів по Києву", - наголошують у СБУ.

Загалом з початку повномасштабної війни фахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч IP-камер, які ворог міг використати для ударів по Україні.

Нагадаємо, раніше СБУ закликала українців вимкнути камери спостереження, оскільки вони допомагають росіянам завдавати ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України ПВО Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році