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СБУ срочно обратилась к украинцам, у которых есть камеры наблюдения

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Киев, Вторник 30 мая 2023 11:53
СБУ срочно обратилась к украинцам, у которых есть камеры наблюдения Фото: СБУ обратилась к владельцам камер наблюдения (pixabay)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины обратилась к владельцам камер видеонаблюдения. Их призывают прекратить онлайн-трансляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.

В последние дни многие украинцы получили смс от СБУ, в которых обращаются к владельцам камер видеонаблюдения. Украинцев призывают прекратить онлайн-трансляцию, поскольку они помогают врагу корректировать ракетные удары.

"Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.п., которые могут использоваться врагом для коррекции ракетных ударов", - говорится в сообщении.

Если вы обнаружили онлайн-трансляцию, СБУ просит сообщить о ней через Telegram-бот.

СБУ срочно обратилась к украинцам, у которых есть камеры наблюдения

Фото: СБУ посылает украинцам сообщения (РБК-Украина)

Блоггеры "засветили" работу ПВО

Напомним, во время ночной атаки на Киев 16 мая несколько блогеров показали в сети работу ПВО. Служба безопасности разоблачила шестерых жителей столицы, распространивших запрещенную информацию.

Также СБУ заблокировала работу онлайн-камер, которые в режиме реального времени фиксировали противовоздушную оборону Киева.

После очередной ракетной атаки советник главы ОП Михаил Подоляк жестко раскритиковал блогеров и чиновников, публикующих работу ПВО и последствия обстрелов. Он напомнил, что нарушителей ждет ответственность.

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