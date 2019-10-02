СБУ затримала інформатора "ДНР"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Жінка передавала бойовикам розвіддані про українських військових

В Донецькій області Служба безпеки України затримала жінку, яка передавав розвідувальні дані про українських військових бойовиків так званої "Донецької народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що мешканка Великоновосілківського району за власною ініціативою поновила контакти з ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів бойовиків.

"За завданням куратора з серпня 2017 вона збирала для бойовиків інформацію розвідувального характеру. Жінка по телефону повідомляла відомості про місця дислокації і чисельності особового складу операції Об'єднаних сил, переміщення військової техніки. Куратор передавав отриману інформацію до Міністерства держбезпеки "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Жінці оголошено підозру в порушенні ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на території окупованих Донецька і Луганська почалася "перепис населення". В "республіках" планується проведення "перепису" шляхом поквартирного обходу населення, який буде проводитись з 1 по 14 жовтня.

Також повідомлялося, що за даними української розвідки, на Донбасі бойовики почали ротацію на передовій. Такі заходи бойовики взяли з-за проблем з комплектацією особового складу.