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Бойовики на Донбасі за добу 27 разів порушили перемир’я

Новини » Надзвичайні події    08.10.2019 - 07:38
Бойовики на Донбасі за добу 27 разів порушили перемир’я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Російські найманці продовжують застосовувати заборонену мінськими угодами зброю

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 7 жовтня, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, українські військові не постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Наголошується, що порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів: двічі неподалік Чермалика, поблизу Пісків, неподалік Опитного, чотири рази поблизу Водяного, неподалік Павлополя, Талаківки, Новотроїцького, Пищевика і Тарамчука.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було вчинено 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі поблизу Новолуганського, поблизу Гладосового та Хутора Вільного, по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого, двічі поблизу Кримського, поблизу Луганського та Попасної.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поблизу Луганського та Світлодарська.

Нагадаємо, під час розведення військ в Золотому безпека і громадський порядок забезпечують додаткові сили поліції.

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