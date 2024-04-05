СБУ атаковала аэродром Морозовск в России, минимум 6 самолетов уничтожены, - источники

Напомним, что в России жаловались на массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, российской ПВО якобы "удалось сбить" 53 беспилотника в разных регионах страны. Особенностью этого удара было то, что среди атакованных городов находились те, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Первыми взрывы слышали в Морозовске, где базируется аэродром, откуда взлетают тактические бомбардировщики, несущие авиабомбы. Там был самый большой налет беспилотников - по российским данным, мол, там "сбиты 44 дрона". При этом местные власти сообщили о повреждении электроподстанции.

Также власти РФ подтвердили атаку на Ейск, где также расположен военный аэродром. В городе насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Кроме того, там слышали звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.

Очевидцы сообщали и о взрывах в Энгельсе, где находится база стратегических бомбардировщиков. Местные власти утверждают, что "попаданий нет". Очевидцы же говорят, что около пяти часов слышали звуки стрельбы, затем раздался мощный взрыв. После чего включилась сирена.

Детальнее о том, что известно об атаке на города Морозовск, Ейск и Энгельс, где базируются аэродромы, писало РБК-Украина в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.