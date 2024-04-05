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СБУ атаковала аэродром Морозовск в России, минимум 6 самолетов уничтожены, - источники

Фото: СБУ уничтожила на аэродроме в Морозовске 6 самолетов, еще 8 повреждено (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отметили источники, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

"Результаты совместной спецоперации поражают - уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения", - рассказал источник.

Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов", - отмечает источник.

Предыстория

 

 

Напомним, что в России жаловались на массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, российской ПВО якобы "удалось сбить" 53 беспилотника в разных регионах страны. Особенностью этого удара было то, что среди атакованных городов находились те, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Первыми взрывы слышали в Морозовске, где базируется аэродром, откуда взлетают тактические бомбардировщики, несущие авиабомбы. Там был самый большой налет беспилотников - по российским данным, мол, там "сбиты 44 дрона". При этом местные власти сообщили о повреждении электроподстанции.

Также власти РФ подтвердили атаку на Ейск, где также расположен военный аэродром. В городе насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Кроме того, там слышали звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.

Очевидцы сообщали и о взрывах в Энгельсе, где находится база стратегических бомбардировщиков. Местные власти утверждают, что "попаданий нет". Очевидцы же говорят, что около пяти часов слышали звуки стрельбы, затем раздался мощный взрыв. После чего включилась сирена.

Детальнее о том, что известно об атаке на города Морозовск, Ейск и Энгельс, где базируются аэродромы, писало РБК-Украина в отдельном материале.

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