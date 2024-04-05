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В Краснодарском крае якобы работала ПВО: были взрывы в районе аэродрома

Пятница 05 апреля 2024 04:27
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В Краснодарском крае якобы работала ПВО: были взрывы в районе аэродрома Фото: в Ейске Краснодарского края были взрывы в районе аэродрома (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Ейске Краснодарского края РФ были взрывы ночью 5 апреля.Громко также было в районе аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жители города сообщают об более 10 взрывах.

"Более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работает ПВО", - написали на канале SHOT.

Как рассказали источнику местные жители, взрывы были около 3 часов ночи, Также звуки выстрелов были в районе местного аэродрома.

"Помимо громких хлопков также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка", - сообщили на канале.

Официальной информации пока не было.

Аэродром Ейск

В городе Ейск расположен аэродром совместного базирования. При нем работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ. На данный момент этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, так как используется россиянами для атак по территории Украины.

Ранее мы писали, что партизаны разведали аэродром в Ейске, который использует РФ для ударов по Украине

К слову, этот аэродром не раз становился мишенью для ударов в связи с базированием на нем стратегической авиации РФ. Например, в феврале 2023 года в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы.

В середине октября 2022 года на жилой дом российского города Ейск упал военный самолет. Погибли более 10 человек.

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