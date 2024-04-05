СБУ атакувала аеродром Морозовськ у Росії, мінімум 6 літаків знищено, - джерела

Нагадаємо, що у Росії жалілися на масовану атаку безпілотників. За даними Міноборони РФ, російській ППО нібито "вдалося збити" 53 безпілотники у різних регіонах країни. Особливістю цього удару було те, що серед атакованих міст були ті, де розміщуються аеродроми. А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Першими вибухи чули у Морозовську, де базується аеродром, звідки злітають тактичні бомбардувальники, які несуть авіабомби. Там був найбільший наліт безпілотників - за російськими даними, мовляв, там "збито 44 дрони". При цьому місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції.

Також влада РФ підтвердила атаку на Єйськ, де також розташований військовий аеродром. В місті нарахували щонайменше 10 вибухів. Крім цього, там чули звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка.

Очевидці повідомляли й про вибухи в Енгельсі, де знаходиться база стратегічних бомбардувальників. Місцева влада стверджує, що "влучань немає". Очевидці ж кажуть, що близько 05:00 чули звуки стрілянини, потім пролунав потужний вибух. Після чого увімкнулася сирена.

Детальніше про те, що відомо про атаку на міста Морозовськ, Єйськ та Енгельс, де базуються аеродроми, писало РБК-Україна в окремому матеріалі.

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