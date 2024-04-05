В российском Энгельсе прозвучали взрывы

В российском Энгельсе Саратовской области ночью 5 апреля прозвучали взрывы. В городе расположен военный аэродром с которого обстреливают Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные чаты.

Участники чата сообщают о взрывах, произошедших около 5 утра. По их словам сначала был взрыв, после сработала сирена.

"Был отстрел. Потом бахнул. Теперь сирена", - написала одна из участниц чата.

Местные жители сообщают об звуках взрывов, слышимых в разных районах Энгельса.

"Вы тоже слышали в Киевском районе взрыв?", - написали местные.

"Доброе утро. Я в Пробуждение живу тут прям дом завибрировал", - написал один из участников.

Некоторые пользователи жалуются на раннее время.

"Почему всегда надо именно в 5 утра то, что за наклонности к раннему пробуждению", - пишут в чате.

В сети появилось видео взрывов.