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В российском Энгельсе прозвучали взрывы

Пятница 05 апреля 2024 06:01
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В российском Энгельсе прозвучали взрывы Фото: в Энгельсе прозвучали взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В российском Энгельсе Саратовской области ночью 5 апреля прозвучали взрывы. В городе расположен военный аэродром с которого обстреливают Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные чаты.

Участники чата сообщают о взрывах, произошедших около 5 утра. По их словам сначала был взрыв, после сработала сирена.

"Был отстрел. Потом бахнул. Теперь сирена", - написала одна из участниц чата.

Местные жители сообщают об звуках взрывов, слышимых в разных районах Энгельса.

"Вы тоже слышали в Киевском районе взрыв?", - написали местные.

"Доброе утро. Я в Пробуждение живу тут прям дом завибрировал", - написал один из участников.

Некоторые пользователи жалуются на раннее время.

"Почему всегда надо именно в 5 утра то, что за наклонности к раннему пробуждению", - пишут в чате.

В сети появилось видео взрывов.

Взрывы в Энгельсе

В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.

Это не первый удар по аэродрому. Ранее мы писали, как в украинской разведке отреагировали на удар по аэродрому Энгельс.

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны. Результаты боевой работы уточняются.

К слову, в начале января 2024 года там также "сбивали беспилотники", которые в результате упали на территории базы.

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