Рейды с ТЦК в обмен на отсрочку: в Одессе разоблачили масштабную схему для "уклонистов"
В Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая под видом общественной организации продавала мужчинам "защиту" от мобилизации и участвовала в рейдах ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Читайте также: В Украине провели масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации
Отмечается, что руководитель ОО, двое его заместителей и еще двое участников в сговоре со служебными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации.
Как работали преступники
Схема предусматривала систему "тарифов". За тысячу долларов лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. За 3 долларов предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств.
Также в перечне услуг было "снятие с розыска" из-за несанкционированных изменений в информационных системах и "решение вопросов" в случае задержания.
Всех участников добавляли в Telegram-канал, где распространяли геолокации постов ТЦК и инструкции по действиям во время проверок учетных документов. Ежемесячная "абонплата" составляла 3 тысячи гривен. За отказ платить угрожали мобилизацией.
Участие ТЦК в схеме
Следствие подтвердило реальное влияние схемы на должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тысяч гривен и 3 тысяч долларов за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами.
Ежемесячно "дельцы" зарабатывали до 30 млн гривен. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а в целом по Украине - до 1500 человек.
Во время обысков изъято более 1,6 млн гривен в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печатей, отдельно проводились обыски в ТЦК и СП Одесской области.
Напомним, в начале февраля в Украине разоблачили новые схемы уклонения от военной службы в рамках шестого этапа масштабной спецоперации "Опекун". Подозрения объявили 110 гражданским лицам и военнослужащим.
По данным следствия, подозреваемые использовали фальсифицированные медицинские справки, а также документы о якобы необходимости постоянного ухода за родственниками с инвалидностью.