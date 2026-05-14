СБУ разоблачила международную группу, которая покупала корабли для теневого флота РФ

Как работала схема

Группировка действовала по такой схеме: участники - граждане Украины и иностранцы - подбирали нужные суда в европейских странах, занимались их юридическим оформлением и набирали экипаж.

Далее корабли выходили в открытое море и выключали навигационное оборудование. В определенной точке в нейтральных водах их тайно передавали российской стороне.

Зачем России эти суда

Россия использовала полученные корабли для нужд нефтяной отрасли - в рамках так называемого "теневого флота".

СБУ зафиксировала, что среди переданных судов - буксиры. Их привлекают для сопровождения крупнотоннажных нефтяных танкеров при заходе в порт.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки, который находился в Украине. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и смартфоны с доказательствами.

Ему сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Наказание - до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование в отношении других фигурантов схемы, в том числе граждан третьих стран, продолжается.