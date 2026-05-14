Война в Украине

СБУ разоблачила международную группу, которая покупала корабли для теневого флота РФ

12:45 14.05.2026 Чт
2 мин
Как действовала сеть, которая строила флот для РФ?
aimg Елена Чупровская
Фото: буксиры для нефтяных танкеров рф покупали через международную группировку (Getty Images)

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая покупала суда в Европе и переправляла их России в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Читайте также: Свидетели нефтяных схем Путина часто "выпадают из окон", - Владислав Власюк


Как работала схема

Группировка действовала по такой схеме: участники - граждане Украины и иностранцы - подбирали нужные суда в европейских странах, занимались их юридическим оформлением и набирали экипаж.

Далее корабли выходили в открытое море и выключали навигационное оборудование. В определенной точке в нейтральных водах их тайно передавали российской стороне.

Зачем России эти суда

Россия использовала полученные корабли для нужд нефтяной отрасли - в рамках так называемого "теневого флота".

СБУ зафиксировала, что среди переданных судов - буксиры. Их привлекают для сопровождения крупнотоннажных нефтяных танкеров при заходе в порт.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки, который находился в Украине. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и смартфоны с доказательствами.

Ему сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Наказание - до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование в отношении других фигурантов схемы, в том числе граждан третьих стран, продолжается.

Ранее мы писали, что несмотря на угрозы британского премьера Кира Стармера перехватывать подсанкционные суда,184 корабля РФ совершили 238 рейсов через британские воды - ни одного задержания так и не произошло.

Многие страны ввели жесткие санкции против теневого флота РФ, задерживающего корабли.

В то же время Эстония официально отказалась от силовых задержаний в Балтийском море, объясняя это критически высоким риском военного столкновения с Россией.

Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерациятеневой флот