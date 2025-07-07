СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны на хищении при закупке оружия: схема на 90 миллионов

Детали дела

Расследование установило, что к схеме причастен бывший руководитель одного из департаментов Минобороны, который в сговоре с двумя представителями компании-подрядчика заключил государственный контракт на поставку противотанкового оружия для ВСУ.

Согласно договоренности, оборонное предприятие из Киева должно было поставить армии современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), которые должны были быть немедленно отправлены на передовую для борьбы с бронетехникой врага.

Однако на самом деле компания предоставила непригодные к использованию установки. Независимая экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила, что техническое состояние поставленного вооружения не соответствовало требованиям, а использовать его по назначению было невозможно.

Тем временем полученные из бюджета средства были выведены в тень и распределены между участниками схемы.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве, где были задержаны организатор сделки и два его сообщника из компании-поставщика.

Что грозит

Все трое фигурантов получили сообщение о подозрении по трем статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ, что привело к тяжелым последствиям;

завладение государственными средствами в особо крупных размерах;

служебный подлог.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны на хищении при закупке оружия (t.me/SBUkr)