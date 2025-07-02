СБУ разоблачила командование батальона на хищении почти 100 млн гривен: детали дела
Разоблачено командование батальона в Одесской области, которое во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Всего в Одесской области было ликвидировано сразу три схемы хищения оборонных средств. Фигуранты продавали "бронь", поддельные удостоверения участников боевых действий (УБД) и топливо, что привело к убыткам в размере почти 100 млн гривен.
Организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, который дислоцирован на территории Одесской области. К "схеме" он привлек 4-х подчиненных, среди которых двое его заместителей.
"По одной из "схем" они фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких "услуг" по избежанию призыва составляла до 5 тысяч долларов США", - пишет СБУ.
Фото: СБУ разоблачило командование батальона на хищении почти 100 млн гривен (t.me/SBUkr)
Так называемые "мобилизованные" никогда не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен - ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карты командования батальона.
Кроме того, подозреваемые торговали
- поддельными удостоверениями УБД;
- топливом, которое предназначалось для военной техники.
Что грозит
Бывшему командиру батальона
- бывшему командиру батальона;
- действующим заместителям комбата;
- заместителю комбата по тылу;
- начальнику склада горюче-смазочных материалов;
- командиру роты.
Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Донецкой области подозревают командира батальона в масштабной махинации с боевыми выплатами.
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