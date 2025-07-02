СБУ разоблачила командование батальона на хищении почти 100 млн гривен: детали дела

Разоблачено командование батальона в Одесской области, которое во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Всего в Одесской области было ликвидировано сразу три схемы хищения оборонных средств. Фигуранты продавали "бронь", поддельные удостоверения участников боевых действий (УБД) и топливо, что привело к убыткам в размере почти 100 млн гривен.

Организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, который дислоцирован на территории Одесской области. К "схеме" он привлек 4-х подчиненных, среди которых двое его заместителей.

"По одной из "схем" они фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких "услуг" по избежанию призыва составляла до 5 тысяч долларов США", - пишет СБУ.

Фото: СБУ разоблачило командование батальона на хищении почти 100 млн гривен (t.me/SBUkr)

Так называемые "мобилизованные" никогда не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен - ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карты командования батальона.

Кроме того, подозреваемые торговали

поддельными удостоверениями УБД;

топливом, которое предназначалось для военной техники.

Что грозит

Бывшему командиру батальона

бывшему командиру батальона;

действующим заместителям комбата;

заместителю комбата по тылу;

начальнику склада горюче-смазочных материалов;

командиру роты.

Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит 12 лет тюрьмы.