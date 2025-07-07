СБУ викрила експосадовця Міноборони на розкраданні під час закупівлі зброї: схема на 90 мільйонів

СБУ викрила масштабну схему розкрадання понад 90 млн гривень, призначених для закупівлі протитанкової зброї для ЗСУ. Підозру повідомили експосадовцю Міноборони і колишнім керівникам оборонного підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Розслідування встановило, що до схеми причетний колишній керівник одного з департаментів Міноборони, який у змові з двома представниками компанії-підрядника уклав державний контракт на постачання протитанкової зброї для ЗСУ.
Згідно з домовленістю, оборонне підприємство з Києва повинне було поставити армії сучасні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), які мали бути негайно відправлені на передову для боротьби з бронетехнікою ворога.
Однак насправді компанія надала непридатні до використання установки. Незалежна експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що технічний стан поставленого озброєння не відповідав вимогам, а використовувати його за призначенням було неможливо.
Тим часом отримані з бюджету кошти були виведені в тінь і розподілені між учасниками схеми.
Правоохоронці провели низку обшуків у Києві, де було затримано організатора оборудки та двох його спільників з компанії-постачальника.
Усі троє фігурантів отримали повідомлення про підозру за трьома статтями:
перешкоджання законній діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків;
заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах;
службове підроблення.
Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ викрила експосадовця Міноборони на розкраданні під час закупівлі зброї (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили командування батальйону, яке під час повномасштабної війни розікрало майже 100 млн гривень.
Також співробітники СБУ затримали ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".
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