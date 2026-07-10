Обыски в компании "Украинская бронетехника": появилась первая реакция АОЗ

Агентство оборонных закупок прокомметировало информацию о закупке устаревших гранатометов РПГ-75М для ВСУ. Это произошло после обысков СБУ и ОГП в компании "Украинская бронетехника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АОЗ.

В АОЗ утверждают, что государственный контракт был заключен с участником, который предложил аналог предмета закупки по наиболее экономически выгодной цене.

Там напомнили, что цена при соответствии товара заявленным техническим характеристикам является главным критерием для контрактирования.

Также в АОЗ добавили, что обратились в органы военного управления для подтверждения того, что предлагаемый товар является аналогом предмета закупки, соответствующим определенной потребности. Такое подтверждение было получено.

"Авансирование – это стандартная практика, которая применяется к тем поставщикам ВВТ, у которых нет рисковой просроченной дебиторской задолженности, системного невыполнения контрактов или других ограничительных обстоятельств, как, например, наличие приговоров судов по уголовным делам и т.д", - заявили в АОЗ.

По словам представителей агентства, если товар не будет принят службой обеспечения ВСУ, поставщику будет направлена претензия на возврат авансовых средств.

"Если в рамках уголовного производства будет установлен факт сговора работников Агентства с поставщиком или другие нарушения, к ним будут применены все предусмотренные законодательством и антикоррупционной политикой Агентства механизмы ответственности", - утверждают в АОЗ.

Обыски в компании "Украинская бронетехника": что известно

9 июля СБУ и ОГП сообщили, что осуществили серию обысков по факту закупки устаревших гранатометов для Сил обороны Украины на сумму более чем 318 млн грн.

В Службе безопасности объяснили, что речь идет о контракте ГП "Агентство оборонных закупок" с частной компанией на поставку 6 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М.

Стоит отметить, что общая сумма договора составила 637 млн грн. Так, поставщик должен был передать новое вооружение 2024-2026 годов производства.

"Однако еще до заключения контракта Командование сил логистики ВСУ предупреждало государственного закупщика, что этот тип оружия малоэффективный и предлагало рассмотреть другие образцы. Несмотря на это, договор был заключен, а поставщик получил аванс в размере 318,5 млн грн", - заявили в СБУ.