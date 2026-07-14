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Главная » Бизнес » Энергетика

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике

13:48 14.07.2026 Вт
2 мин
К организации преступной схемы причастны три человека
aimg Юлия Капитонова
СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике Фото: СБУ уже провела обыски в рамках новой операции (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств "Центрэнерго", выделенных государством для обеспечения бесперебойной работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники присвоили более 10 млн грн государственных средств. Эти деньги были выделены на закупку материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС.

Следствие установило, что к схеме причастны начальник одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и два владельца компаний-поставщиков - его сообщники.

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Как оказалось, чиновник заключил договор на поставку труб для ремонта энергообъектов. Однако вместо новой продукции, предусмотренной условиями тендера, фигуранты закупили старые трубы ненадлежащего качества, которые долго хранились под открытым небом.

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Чтобы скрыть их происхождение и год производства, на продукцию нанесли поддельную маркировку и выдали ее за новую. Разницу в стоимости участники схемы распределили между собой.

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ отмечают, что использование таких материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций, особенно в преддверии отопительного сезона.

Проведенные экспертизы подтвердили, что поставленные трубы не отвечали государственным стандартам качества. Из-за этого "Центрэнерго" понесло убытки в размере 10,4 млн грн .

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, подтверждающие, по данным следствия, существование преступной схемы.

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Всем трем фигурантам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о присвоении имущества, подлоге документов и злоупотреблении служебным положением.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ установила ответственных в "Укроборонпроме" за взрывы в Вишневом.

Также недавно мы опубликовали видео скандального обыска СБУ у руководителя "Украинской бронетехники".

Кроме того, стало известно, как в АОЗ отреагировали на обыски СБУ и информацию о закупке устаревших гранатометов РПГ-75М для ВСУ.

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