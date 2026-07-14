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СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в українській енергетиці

13:48 14.07.2026 Вт
2 хв
До організації злочинної схеми причетні троє осіб
aimg Юлія Капітонова
СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в українській енергетиці Фото: СБУ вже провела обшуки у межах нової операції (Getty Images)
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Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів "Центренерго", які держава виділила для забезпечення безперебійної роботи енергетичної інфраструктури Київщини та Харківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Працівники спецслужби з'ясували, що зловмисники привласнили понад 10 млн грн державних коштів. Ці гроші були виділені на закупівлю матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС.

Слідство встановило, що до схеми причетні начальник одного з департаментів ПАТ "Центренерго" та двоє власників компаній-постачальників - його спільники.

СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в українській енергетиці

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Як виявилося, посадовець уклав договір на постачання труб для ремонту енергооб'єктів. Однак замість нової продукції, передбаченої умовами тендеру, фігуранти закупили старі труби неналежної якості, які тривалий час зберігалися просто неба.

СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в українській енергетиці

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Щоб приховати їхнє походження та реальний рік виготовлення, на продукцію нанесли підроблене маркування й видали її за нову. Різницю у вартості учасники схеми розподілили між собою.

СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в українській енергетиці

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

У СБУ зазначають, що використання таких матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій, особливо напередодні опалювального сезону.

Проведені експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідали державним стандартам якості. Через це "Центренерго" зазнало збитків на 10,4 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи, які, за даними слідства, підтверджують існування злочинної схеми.

СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в українській енергетиці

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення майна, підроблення документів і зловживання службовим становищем.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибухи у Вишневому.

Також нещодавно ми опублікували відео скандального обшуку СБУ у керівника "Української бронетехніки".

Окрім того, стало відомо, як в АОЗ відреагували на обшуки СБУ та інформацію про закупівлю застарілих гранатометів РПГ-75М для ЗСУ.

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Служба безпеки України ТЕС Корупція Розкрадання коштів
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