Завербовал 17-летнюю для ударов по ТЭС: СБУ сообщила о подозрении топофицеру ГРУ

СБУ заочно сообщила о подозрении подполковнику военной разведки РФ (ГРУ), который организовывал ракетно-дроновые атаки на Прикарпатье. Для корректировки ударов по энергообъектам оккупант привлек 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Как установило расследование, подрывную деятельность координировал сотрудник российского ГРУ Марат Цевелев, который служит в 317-м морском центре спецопераций в Севастополе.

В январе этого года он готовил серию ударов по Бурштынской ТЭС, оборонным объектам и ключевой электроподстанции западного региона Украины.

Для сбора разведданных Цевелев завербовал 17-летнюю выпускницу местного техникума. Девушка попала в поле зрения российской разведки, когда искала заработок в Telegram-каналах.

Задание для несовершеннолетней агентки

По указаниям куратора девушка сначала провела доразведку вблизи Бурштынской ТЭС и опорной подстанции, чтобы оценить состояние объектов после предыдущих атак.

В дальнейшем она должна была снять на фото и видео один из объектов ВСУ, обозначив его координаты на Google-карте. Собранные данные Цевелев приказал обобщить и переслать ему через мессенджер.

Агентку задержали "на горячем" во время фотографирования военного объекта. У нее изъяли смартфон с доказательствами преступлений.

На основании собранных доказательств подполковнику Марату Цевелеву заочно сообщено о подозрении в шпионаже (ч. 1 ст. 114 УКУ). Обвинительный акт в отношении несовершеннолетней агентки уже направлен в суд по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).