В СБУ отреагировали на слухи о "подготовке подозрений" Арахамии и главе САП

"Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко не соответствует действительности", - отметили в Службе безопасности.

В СБУ подчеркнули, что не получали никаких подобных "указаний" или "просьб" от Офиса президента или любой другой структуры.

Также в Службе безопасности обратили внимание, что согласно законодательству следователи СБУ не могут сообщать о подозрении действующим нардепам.

"Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью", - заверили правоохранители.