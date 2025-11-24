UA

У СБУ відреагували на чутки про "підготовку підозр" Арахамії та голові САП

Фото: Давид Арахамія, лідер фракції СН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Чутки про те, що СБУ "готує підозри в державній зраді" для лідера фракції СН у Раді Давида Арахамії та голови САП Олександра Клименка, є неправдивими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби Служби безпеки України.

"Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри в державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії або голові САП Олександру Клименку, не відповідає дійсності", - наголосили в Службі безпеки.

У СБУ наголосили, що не отримували жодних подібних "вказівок" або "прохань" від Офісу президента чи будь-якої іншої структури.

Також у Службі безпеки звернули увагу, що згідно із законодавством слідчі СБУ не можуть повідомляти про підозру чинним нардепам.

"Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного з реальністю", - запевнили правоохоронці.

Чутки у ЗМІ

Нагадаємо, раніше "Українська правда" написала про те, що в Офісі президента нібито дали правоохоронцям доручення готувати підозри лідеру фракції СН Давиду Арахамії та керівнику САП Олександру Клименку.

Видання уточнювало, що в ОП нібито хотіли вигадати "слід Арахамії" у справі скандального бізнесмена Тимура Міндіча.

До речі, раніше окремі народні депутати розповіли РБК-Україна, що Арахамія підтримав ідею про звільнення керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на тлі чуток про те, що той фігурує на "плівках Міндіча".

За словами співрозмовників РБК-Україна, Арахамія неодноразово розповідав про свою позицію президенту Володимиру Зеленському.

