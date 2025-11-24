У СБУ відреагували на чутки про "підготовку підозр" Арахамії та голові САП

"Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри в державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії або голові САП Олександру Клименку, не відповідає дійсності", - наголосили в Службі безпеки.

У СБУ наголосили, що не отримували жодних подібних "вказівок" або "прохань" від Офісу президента чи будь-якої іншої структури.

Також у Службі безпеки звернули увагу, що згідно із законодавством слідчі СБУ не можуть повідомляти про підозру чинним нардепам.

"Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного з реальністю", - запевнили правоохоронці.