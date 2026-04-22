В российской Сызрани зафиксировали взрывы на НПЗ во время атаки неизвестных беспилотников

В ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские СМИ и OSINT-источники.

Ход атаки

По данным российского Telegram-канала Astra, жители Сызрани зафиксировали на видео пролет дронов над жилыми домами. Около трех часов ночи очевидцы услышали мощные взрывы - количество которых превысило десяток. Над городом наблюдались яркие вспышки.

С помощью OSINT-анализа удалось подтвердить, что видеозаписи сделаны на проспекте "50 лет Октября" в Сызрани (здание на улице Звездной, 50). В трех километрах от этой локации расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Закрытие аэропорта

Ранее власти региона предупреждали о возможной угрозе атаки беспилотников и задействовали план "Ковер". В связи с этим самарский аэропорт Курумоч временно приостановил отправку и прием авиарейсов.

Обрушение дома и пострадавшие

По словам губернатора, в результате атаки произошел частичный обвал подъезда жилого многоквартирного дома на улице Астраханской, 8. На месте работают поисково-спасательные отряды и экстренные службы.

"Из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Фото: частично разрушенный дом в Сызрани (t.me/exilenova_plus)

По данным OSINT-каналов, попадание произошло в результате работы российской ПВО.

Мощность Сызранского НПЗ

В прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ существенно не достигала проектных показателей. Объемы составляли около 90 тысяч баррелей в сутки (4,3 млн метрических тонн в год). В течение предыдущего года завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.