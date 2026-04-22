В российской Сызрани зафиксировали взрывы на НПЗ во время атаки неизвестных беспилотников
В ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские СМИ и OSINT-источники.
Читайте также: НПЗ в Туапсе остановил работу после дроновой атаки 16 апреля, - Reuters
Ход атаки
По данным российского Telegram-канала Astra, жители Сызрани зафиксировали на видео пролет дронов над жилыми домами. Около трех часов ночи очевидцы услышали мощные взрывы - количество которых превысило десяток. Над городом наблюдались яркие вспышки.
С помощью OSINT-анализа удалось подтвердить, что видеозаписи сделаны на проспекте "50 лет Октября" в Сызрани (здание на улице Звездной, 50). В трех километрах от этой локации расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
Закрытие аэропорта
Ранее власти региона предупреждали о возможной угрозе атаки беспилотников и задействовали план "Ковер". В связи с этим самарский аэропорт Курумоч временно приостановил отправку и прием авиарейсов.
Обрушение дома и пострадавшие
По словам губернатора, в результате атаки произошел частичный обвал подъезда жилого многоквартирного дома на улице Астраханской, 8. На месте работают поисково-спасательные отряды и экстренные службы.
"Из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
Фото: частично разрушенный дом в Сызрани (t.me/exilenova_plus)
По данным OSINT-каналов, попадание произошло в результате работы российской ПВО.
Мощность Сызранского НПЗ
В прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ существенно не достигала проектных показателей. Объемы составляли около 90 тысяч баррелей в сутки (4,3 млн метрических тонн в год). В течение предыдущего года завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара" в одноименной области РФ. В результате удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.
По предварительным данным, огнем повреждены пять резервуаров с сырой нефтью, каждый из которых вмещает 20 тысяч кубометров.
Также мы писали, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Туапсе после атаки беспилотников продолжается уже пятые сутки.