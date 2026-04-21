СБУ поразила дронами нефтестанцию "Самара" в России, вспыхнул масштабный пожар

На станции, расположенной в н.п. Просвет Самарской области РФ, происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Объект является важной составляющей нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.

Согласно предварительным данным, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.

"Поражение таких узловых станций непосредственно снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства. Нарушается баланс сырья, возрастают расходы на логистику и хранение, а также возникают риски срыва поставок", - рассказал источник.

Иллюстративное фото: нефтестанция "Самара" (соцсети)

Как следствие, страна-агрессор получает все меньше доходов от продажи нефти, которые может направлять на войну против Украины.

Удары по российским НПЗ

Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.

В ЦПД 21 апреля сообщили, что пожар на нефтяном терминале в российском Туапсе продолжается до сих пор.