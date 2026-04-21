RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

СБУ поразила дронами нефтестанцию "Самара" в России, вспыхнул масштабный пожар

13:06 21.04.2026 Вт
2 мин
Под ударом оказались сразу пять резервуаров с нефтью
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Иллюстративное фото: дроны СБУ повредили резервуары с сырой нефтью (росСМИ)

В ночь на 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в России. В результате удара вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.

На станции, расположенной в н.п. Просвет Самарской области РФ, происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Объект является важной составляющей нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.

Согласно предварительным данным, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.

"Поражение таких узловых станций непосредственно снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства. Нарушается баланс сырья, возрастают расходы на логистику и хранение, а также возникают риски срыва поставок", - рассказал источник.

Иллюстративное фото: нефтестанция "Самара" (соцсети)

Как следствие, страна-агрессор получает все меньше доходов от продажи нефти, которые может направлять на войну против Украины.

Удары по российским НПЗ

Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.

В ЦПД 21 апреля сообщили, что пожар на нефтяном терминале в российском Туапсе продолжается до сих пор.

Кроме того, нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.

Серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияНафтаДрони