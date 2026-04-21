СБУ поразила дронами нефтестанцию "Самара" в России, вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в России. В результате удара вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.
На станции, расположенной в н.п. Просвет Самарской области РФ, происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Объект является важной составляющей нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.
Согласно предварительным данным, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.
"Поражение таких узловых станций непосредственно снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства. Нарушается баланс сырья, возрастают расходы на логистику и хранение, а также возникают риски срыва поставок", - рассказал источник.
Как следствие, страна-агрессор получает все меньше доходов от продажи нефти, которые может направлять на войну против Украины.
Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.
В ЦПД 21 апреля сообщили, что пожар на нефтяном терминале в российском Туапсе продолжается до сих пор.
Кроме того, нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.
Серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.