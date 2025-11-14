ua en ru
В Новороссийске мощные прилеты по нефтетерминалу и позиции С-300: что известно

Россия, Пятница 14 ноября 2025 03:30
В Новороссийске мощные прилеты по нефтетерминалу и позиции С-300: что известно Иллюстративное фото: МЧС России (скриншот из видео)
Автор: Марина Балабан

В Новороссийске вблизи порта горит нефтяной терминал "Шесхарис". Также вероятное попадание по позиции системы ПВО С-300/400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

Около полуночи местные паблики сообщали о налете неизвестных дронов на Новороссийск.

Впоследствии начала появляться информация о взрывах.

Через несколько минут в Telegram-канале написали о пожаре в "Шесхарисе". Это крупный экспортный нефтяной-терминал вблизи порта Новороссийск, конечная точка трубопроводов российской компании "Транснефть".

Вскоре начало появляться фото и видео пожара и сам момент взрыва.

Об атаке по Новороссийску в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он опубликовал видео со взрывом и пожаром.

"Это нефтяной терминал в Новороссийске после прилета. Россияне же бьют по жилым домам и энергетике", - отметил Коваленко.

Позже Telegram-канал Exilenova+ и проект "Кибер борошно" геолокации место попадания в Новороссийске. Предположительно, кроме нефтяного терминала "прилететь" могло по позиции С-300/400 на территории ВЧ 1537-го зенитно-ракетного кубанского краснознаменного полка.

Атаки на Новороссийск

Россия перегнала в Новороссийск 14 кораблей после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года.

Город периодически подвергается атакам неизвестных дронов. В частности, под удар попадают морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции.

Так, 24 сентября там прогремели взрывы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Новороссийск якобы подвергся ужасной атаке - беспилотники нанесли удар по центру города.

Россияне также заявляли, что во время атаки поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в акватории Черного моря под Новороссийском украинские военные выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ.

Российская Федерация Взрыв
